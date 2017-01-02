Киев надеется в 2017 году вернуть Донбасс

Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука в своем блоге на сайте издания «Новое время» высказал мнение, что в следующем году Украина вернет Донбасс.

«На сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях. Однако уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 г. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов», – написал Тука.

По его мнению, Украине удастся вернуть Донбасс, потому что «есть желание» и «поддержка мирового сообщества».

Политик также выразил мнение, что Кремль готов «сдать» Донбасс. «Российская Федерация явно не видит эти территории в своем составе. Одно из самых простых доказательств выявляется при элементарном сравнении деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе», – написал замминистра.

«Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас наконец наступит мир, что мы вернем и Донбасс, и Крым», – заключил Тука.