Аксенов назвал недоброй традицией шествие в память о Бандере в Киеве

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недоброй традицией шествие по случаю годовщины со дня рождения лидера организации УНА-УНСО (запрещена в России) Степана Бандеры, которое прошло 1 января в Киеве.

«Новый год на Украине по недоброй традиции последних лет начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандеры», – написал Аксенов в Facebook.

«Бандеровщина – это всемирный позор Украины!» – считает глава республики.

«Уверен, что украинских нацистов, духовных наследников Бандеры, ждет неминуемое возмездие, новый Нюрнберг. Причем произойдет это намного раньше, чем многие думают», – заключил Аксенов.