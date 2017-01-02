Полиция допросит Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции

Израильская полиция допросит премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, пишет Haaretz. По данным издания, Нетаньяху подозревается в том, что он и его семья получали от бизнесменов подарки.

Полиция утверждает, что на это указывают многочисленные свидетели как в Израиле, так и в других странах, в том числе, друг Нетаньяху бизнесмен Рон Лаудер.

По данным издания, Лаудер подтвердил, что дарил премьер-министру различные подарки, включая костюм, а также финансировал заграничное путешествие для сына Нетаньяху Яира.

Полиция проверит стоимость подарков, которые получала семья премьера. Правоохранители также надеются, что допрос прольет свет на другие данные, связанные с более серьезными подозрениями.

О чем именно идет речь, не уточняется. Отмечается, что допрос может состояться в ближайшие несколько дней.