Задержаны восемь подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

Правоохранительные органы Турции задержали восьмерых человек, которые подозреваются в причастности к теракту в Стамбуле.

Напомним, в ночь на 1 января неизвестный в костюме Санта-Клауса расстрелял 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, еще около 70 человек получили ранения.

О личностях задержанных не говорится. Ранее СМИ сообщали, что к теракту может быть причастен гражданин Казахстана. В МИД Киргизии заявили, что сомневаются в этом, но обещали проверить информацию.

Ранее запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.