Германия предлагает обсудить будущее Асада на переговорах по Сирии в Астане

Официальный представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер считает, что будущее президента Сирии Башара Асада должно стать предметом обсуждения на переговорах в Астане.

«Вопрос о политическом будущем Асада, а также о роли оппозиционных формирований в создании переходных органов власти должен обсуждаться в Астане… С нашей точки зрения, важно, чтобы то, что было объявлено Россией, Ираном и Турцией, а именно намерение уже в ближайшие недели собрать за столом представителей правительства и оппозиции, было реализовано под эгидой и в сотрудничестве с ООН», – сказал Шефер.

Он допустил возможность участия Асада в переходном процессе в Сирии при ограничении его полномочий, но повторил, что в Берлине не видят будущего для Сирии с Асадом в должности главы государства.