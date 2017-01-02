В генконсульстве сообщили имя погибшей в Стамбуле россиянки

Генконсульство России в Турции сообщило имя россиянки, погибшей в результате теракта в Стамбуле. Напомним, в ночь на 1 января неизвестный расстрелял в ночном клубе в Стамбуле 39 человек, еще около 70 получили ранения.

«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении генконсульства в Twitter.

В свою очередь пресс-атташе генконсульства Сергей Лосев сообщил, что родственники погибшей уже провели процедуру опознания.

«Сегодня в Стамбул прибыли ее родственники, была проведена процедура опознания. Гасанова Нурана, 1988 года рождения. В Стамбуле девушка находилась как частное лицо, в новогоднюю ночь отдыхала в ночном клубе, где все произошло», – сказал Лосев в эфире «Первого канала».

Ранее сообщалось, что россиянку первоначально считали гражданкой Азербайджана.