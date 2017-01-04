Минобороны ответило ЦРУ по Сирии: попытка подстелить «соломки на будущее» вряд ли спасет

В Минобороны России прокомментировали заявление директора ЦРУ Джона Бреннана, который обвинил Россию в использовании тактики «выжженной земли» в Сирии. «Рано или поздно за все это придется отвечать. Поэтому попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением "соломки на будущее" вряд ли спасет», - сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он назвал заявление Бреннана лебединой песней уходящей администрации США. По словам Конашенкова, Бреннану хорошо известно, что «международная коалиция» с 2012 г. «методично и последовательно разрушала всю экономическую инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, невзирая на все последовавшие тяготы для мирного населения, вылившиеся в миллионные потоки беженцев».

Он подчеркнул, что под бомбардировки США и коалиции «удивительным образом» не попадали «захваченные ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти».

Ранее сегодня Бреннан заявил, что Россия использует тактику «выжженной земли» в Сирии, которая приводит к жертвам среди мирного населения: «То, что русские сделали в Сирии в рамках тактики "выжженной земли", которую они применяли, которая привела к разрушениям и гибели тысяч и тысяч невинных людей, - это то, что Соединенные Штаты не сделали бы в любом из военных конфликтов».