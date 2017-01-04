Задержанных в Москве пикетчиков в поддержку Дадина отпустили из полиции

Задержанных участников одиночных пикетов в поддержку осужденного Ильдара Дадина отпустили из ОВД «Якиманка», сообщил в Facebook активист Сергей Ожич.

По его словам, из полиции отпущены Елена Захарова, Мария Рябикова, Михаил Лашкевич, Павел Кузнецов, Татьяна Таврит и Леонид Дуброво, им вменяется административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Одиночные пикеты возле здания ФСИН России на Житной улице проводились в среду в поддержку Ильдара Дадина, который более месяца назад был этапирован из карельской колонии и местонахождение которого до сих пор неизвестно.

Между тем тысячи интернет-пользователей просят ФСИН сообщить местонахождение Дадина. На сайте петиций www.change.org размещена петиция к спикеру Госдумы, главе президентского Совета по правам человека и уполномоченному по правам человека в России с требованием отменить статью 212.1 УК РФ, по которой осужден Дадин, и немедленно его освободить. Петицию подписали почти 19 000 человек.

1 ноября стало известно о письме Дадина жене Анастасии Зотовой о том, что его в колонии регулярно избивают и пытают. С ситуацией разбиралась уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова. ФСИН отрицала обвинения. Позже стало известно, что ни служебная проверка ФСИН, ни доследственная проверка Следственного комитета никаких фактов применения к Дадину незаконных мер воздействия сотрудниками ИК-7 не выявили, в возбуждении уголовного дела отказано.

5 декабря стало известно, что Дадина перевели из карельской колонии, в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Статья УК, по которой Дадин осужден, действует с лета 2015 г.