Аэропорт Калининграда может быть открыт до конца текущего дня

Калининградский аэропорт «Храброво» может быть открыт в 22.00 по московскому времени, сообщил ТАСС представитель авиакомпании «Россия».

"По данным, которыми располагает авиакомпания, аэропорт Калининграда закрыт до 22:00 мск, - сообщил он. - Рейсы FV 6323 и FV 6324, которые должны были выполняться ранним утром 4 января - отменены".

Пассажиры пересажены на более поздние рейсы.

Самолет компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва - Калининград, при посадке в аэропорту «Храброво» выкатился за пределы ВПП, в результате переломилась передняя стойка шасси. На борту находились 167 пассажиров и пять членов экипажа, их пришлось эвакуировать из самолета по надувным аварийным трапам. Аварийная посадка произошла 3 января в 22.55 по местному времени, с тех пор аэропорт закрыт.