Турецкие власти установили исполнителя теракта в ночном клубе

Вероятный исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь – уйгур по национальности, сообщил вице-премьер Турции Вейси Кайнак. В интервью изданию A Haber он заявил, что подозреваемый, скорее всего, бежал за границу, но его местоположение и связи в Турции установлены. По словам вице-премьера, террорист действовал один, однако у него могли быть помощники.

Накануне Киргизия официально опровергла связь распространившейся в соцсетях фотографии паспорта гражданина страны с предполагаемым террористом, напоминает BBC. Рахат Сулайманов, которому принадлежит паспорт, был допрошен и киргизской, и турецкой стороной и признан непричастным к теракту. Турецкие СМИ писали, что террорист – выходец из Средней Азии, он снимал квартиру в турецком городе Конья.

В ночь на 1 января неизвестный расстрелял в ночном клубе Reina в Стамбуле 39 человек, еще около 70 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).