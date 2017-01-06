Дутерте надеется, что Россия станет союзником Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил надежду на то, что Россия станет союзником и защитником его страны. Сегодня он осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в данный момент находится в порту Манилы.

«Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время с любой целью – для игры, пополнения запасов или, может быть, нашей защиты», – сказал Дутерте. Он обменялся рукопожатиями с заместителем командующего Тихоокеанским флотом контр-адмиралом Эдуардом Михайловым.

Российские корабли прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей Вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом.