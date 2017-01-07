В Германию прибыла самая крупная танковая бригада из США со времен холодной войны

В немецком порту Бремерхафен в пятницу, 6 января, началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США, сообщает британская телерадиокомпания Би-би-си.

Отмечается, что это самая крупная бригада американской бронетанковой техники, прибывшая в Европу со времен холодной войны. В ближайшие дни танки будут доставлены к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы «Форт Карсон» в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек – по одному в каждую страну.