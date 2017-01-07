Спецслужбы Германии заподозрили Россию в хакерской атаке на серверы ОБСЕ

Специалисты из службы защиты конституции Германии считают, что к хакерской атаке на серверы ОБСЕ может быть причастна Россия. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

«Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках кампании APT28 – кампании, которая в минувшем году была направлена в том числе против бундестага… Что касается APT28, то есть указания на российские источники», – приводит газета слова главы службы Ханса-Георга Маасена.

В конце декабря 2016 г. западные СМИ сообщали, что серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке. При этом в ОБСЕ узнали о кибератаке в конце октября.