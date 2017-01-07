СМИ узнали подробности теракта в ночном клубе в Стамбуле

Стрельбу в ночном клубе в центре Стамбула в ночь на 1 января устроил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники в полиции. Напомним, в новогоднюю ночь неизвестный расстрелял 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, еще 65 получили ранения.

По данным издания, полиция восстановила полную картину произошедшего. Было установлено, что стрелок выпустил в ночном клубе более 180 патронов за 7 мин. После этого он пошел на кухню, где находился в течение 13 мин. Там он переоделся, оставил пальто и сбежал, воспользовавшись всеобщей паникой. Также отмечается, что он почистил свое оружие, прежде чем покинуть клуб.

Выйдя из заведения, он сел в такси, но уехал недалеко. Водитель высадил его в соседнем районе после того, как мужчина сообщил, что ему нечем заплатить за поездку. В кармане оставленного в клубе пальто следователи обнаружили около 500 турецких лир (примерно $140 или 8600 руб.).