Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с терактом в Иерусалиме

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с терактом в Иерусалиме, сообщила пресс-служба главы российского государства.

«Президент Путин передал слова соболезнования родным и близким погибших в результате теракта, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - сообщили в пресс-службе.

8 января четыре человека погибли, еще 13 пострадали в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. Полиция Израиля расценила это как теракт. Водитель грузовика был застрелен.

Позднее Нетаньяху заявил о связи совершившего наезд на пешеходов в Иерусалиме человека с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).