Трамп примет решения по России после инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп решит, как выстраивать отношения с Россией, после инаугурации, заявила его помощница Келлиэнн Конуэй в интервью NBC. «Он еще не президент. Все говорят, что одновременно должен быть только один президент. Когда он станет президентом, после 20 января он встретится со своей командой по безопасности и разведке. Он в качестве президента примет решение о том, что нужно сделать», - сказала Конуэй.

Ранее помощник Трампа Райнс Прибус в интервью Fox News заявил, что избранный президент США признает роль России в хакерских атаках на национальный комитет демократической партии. «Трамп не отрицает, что организации из России стояли за этой хакерской кампанией», - сказал он. Прибус отметил, что Трамп «вполне может принять меры против России», хотя будущий хозяин Белого дома заявлял о намерении улучшить отношения с Москвой.

Трампу не придется выбирать «один из двух путей» по отношению к России – улучшить отношения с ней или «наказать» ее, уверена Конуэй. «У него нет необходимости это делать, все зависит от конкретной темы», - сказала она, отвечая на вопрос ведущего. Она привела в пример позицию Трампа по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России), сотрудничество с Москвой в этом вопросе он приветствовал бы.

Сам Трамп в интервью The Associated Press заявлял, что из бесед с представителями разведки «многое узнал», но отказался уточнить, принял ли он их мнение о мотивах России. «Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошая вещь, не плохая. Только «глупые» люди, или дураки, могут думать, что это плохо! У нас и без этого достаточно проблем во всем мире. Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас, и обе страны, возможно, станут работать вместе для решения некоторых из огромного количества больших и актуальных проблем и вопросов в мире!» - написал Трамп ранее в своем твиттере.

В конце декабря США объявили о введении санкций против России из-за кибератак. Россия свою причастность к ним отрицает.