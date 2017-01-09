ФТС ужесточила требования к иностранным экспресс-перевозчикам – «Коммерсантъ»

С 1 января Федеральная таможенная служба России (ФТС) стала запрашивать бумажные копии паспортов получателей посылок иностранных онлайн-ритейлеров, пишет «Коммерсантъ». Об этом, в частности, рассказал вице-президент по операционной деятельности DHL в России Юрий Шевченко. По его оценке, эти требования коснулись компаний, обслуживающих около 10% международного посылочного трафика.

Китайская интернет-площадка AliExpress.com, входящая в Alibaba Group, 6 января сообщила о приостановке доставки товаров в Россию по каналам «СПСР-экспресс» и «AliExpress – доставка без забот». В качестве причины указывались проблемы «с таможенным оформлением посылок». Издание ссылается на копию письма AliExpress к торгующим с ней интернет-магазинам, в котором продавцов просят отменить сформированные, но не отправленные по этим каналам заказы, и договориться с покупателями о других способах доставки.

Администратор нескольких китайских магазинов на AliExpress Алексей Семкин сообщил, что почти все посылки, поступившие в Россию после 22 декабря, были остановлены таможней. Информацию о них не давали ни в ФТС, ни в СПСР, ни китайская сторона.

По словам главы российского представительства Alibaba Group Марка Завадского, эти проблемы не коснулись доставки «Почтой России». Он пояснил, что AliExpress отключает каналы, где возникают сложности доставки. Работа с ними возобновится, когда исчезнут проблемы. Завадский отметил, что ждет пояснений со стороны ФТС и партнеров.

Гендиректор «СПСР-экспресса» Владимир Солодкин рассказал, что ФТС увеличила количество документов, которые необходимы для таможенного оформления. «Это касается всех компаний-перевозчиков, которые участвуют в эксперименте по упрощенному таможенному оформлению», – пояснил он. Солодкин заверил, что компания продолжает получать и отправлять посылки.

Начальник пресс-службы ФТС Дмитрий Котиков заявил, что таможенные органы проводили мероприятия «по проверке соблюдения законодательства».

По словам руководителя департамента международного развития Pony Express Вячеслава Саркисова, ФТС не предупредила об ужесточении требований и эта мера «противоречит ранее заявленной политике перехода от тотального контроля к выборочному». Он отметил, что «все экспресс-перевозчики, занимающиеся трансграничной доставкой, испытывали трудности при проведении таможенного оформления товаров из зарубежных интернет-магазинов».

С 7 января ФТС перестала запрашивать бумажные копии паспортов, а оформление посылок происходит теперь по прежним правилам, собщили Солодкин из «СПСР-экспресса» и Саркисов из Pony Express.