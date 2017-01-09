Следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста Улюкаева

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении Улюкаева А. В. сроком на три месяца, т. е. до 15 апреля. Рассмотрение данного ходатайства назначено на 10 января», – сказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

По данным СКР, Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. После решения суда Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.

Путин после задержания Улюкаева заявил, что действия правоохранительных органов в связи с делом экс-министра не только не наносят ущерба деловому климату, но и, напротив, лишь укрепляют его. Историю с отставкой Улюкаева Путин назвал «печальным фактом», но при этом дал понять, что подобные эпизоды не исключены и в будущем.