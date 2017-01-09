Стало известно, кто будет представлять Россию на инаугурации Трампа

Москву на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет представлять российский посол Сергей Кисляк, передает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Россию на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол [Сергей Кисляк], как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня», - заявил источник.

По его словам, каких-либо отклонений от протокола не ожидается. Церемония инаугурации состоится 20 января.