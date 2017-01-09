Белоруссия вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении «безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» 80 стран. Безвизовый режим будет действовать в течение пяти дней. Об этом говорится на официальном сайте белорусского лидера.

При этом въезд без визы будет осуществляться только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска.

Действие указа распространяется на 39 стран Европы, включая все страны ЕС, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства. Безвизовый порядок не распространяется на прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также на вылетающих в аэропорты России: такие рейсы являются внутренними и пограничного контроля на них нет, уточнила пресс-служба Лукашенко. Поэтому граждане всех 80 стран, которые хотят въехать в Россию, должны иметь российские визы.

«В первую очередь это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии», - отмечается на сайте.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 000 евро, действующий на территории страны.