WSJ: Американские летчики обвиняют российские ВКС в опасных сближениях над Сирией

Военные США обвиняют летчиков ВКС России в опасных сближениях со своими самолетами в небе над Сирией, пишет The Wall Street Journal. В зоне конфликта между Россией и США действует соглашение об использовании воздушного пространства. Однако, как считают американские летчики, их российские коллеги не знают о нем, не могут или не хотят ему следовать.

Издание приводит слова командира 380-го экспедиционного звена ВВС США бригадного генерала Чарльза Коркоряна, характеризующего поведение российских летчиков. «Они реагируют вербально на запросы опознать себя редко или вообще не реагируют. Они меняют курс редко или вообще не меняют. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас», - цитирует его ТАСС.

Командование Вооруженных сил США опасается фатальных последствий подобных инцидентов, отмечает издание, подчеркивая, что это происходит на фоне общей напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона. «Статистически боевые самолеты чаще разбиваются из-за механических неисправностей, чем в результате огня, открытого по ним. Однако в туманных обстоятельствах войны люди будут больше склоняться к выводу о том, что самолет был сбит умышленно», - приводит издание слова полковника ВВС США Дэниела Мэннинга.

Пентагон пытается укрепить координацию действий с российским военными в Сирии, отмечает WSJ, причем одним из главных импульсов к этому стала уверенность военных в том, что избранный президент Дональд Трамп «может захотеть укрепить взаимодействие с Москвой в данном регионе». По данным издания, ранее Мэннинг проводил по три запланированных телефонных разговора в неделю со своим коллегой из российских ВКС РФ, теперь же связывается с ним по несколько раз в день.

В октябре 2016 г. об опасном сближении над Сирией заявлял командующий ВВС в центральном командовании Вооруженных сил США Джеффри Хэрриджин, курирующий воздушные операции в Ближневосточном регионе. Позже, как сообщили в российском Минобороны, сами США вынуждены были извиниться за инцедент.