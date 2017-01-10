Соавтор пакета Яровой заявил о намерении Обамы «забрать на уходящий поезд как можно больше людей»

Председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров, один из соавторов так называемого пакета законопроектов Яровой, считает, что введение санкций против председателя СКР Александра Бастрыкина осложнит сотрудничество российских силовиков с зарубежными, но вряд ли будет иметь далеко идущие последствия. Он сказал это ТАСС. Министерство финансов США расширило список граждан России, в отношении которых действуют санкции в рамках акта Магнитского. Кроме Бастрыкина в список были включены депутат Госдума Андрей Луговой, предприниматель Дмитрий Ковтун, бывший следователь по делу Магнитского Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

«Если глава ведомства в санкционном списке, не может ездить и встречаться, это, конечно, осложняет работу», – объяснил сенатор. Но сам Озеров как фигурант нескольких санкционных списков не ощущает никаких неудобств в работе с зарубежными коллегами.

Администрация президента США Барака Обамы, по его мнению, принимает решения об усилении санкций в отношении России, стремясь «забрать с собой на уходящий поезд» как можно больше людей, чтобы максимально осложнить работу новой команде Белого дома. Избранный президент Дональд Трамп отнесется к санкционным спискам предшественника критически и может их пересмотреть, допускает сенатор.