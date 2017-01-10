Минкомсвязи ничего не известно о существовании кибервойск в России

Минкомсвязи России ничего не известно о существовании в стране кибервойск, сообщил «Интерфаксу» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Минкомсвязи не имеет к этому отношения, и нам про это ничего не известно», – заявил Волин, отвечая на вопрос о существовании в России кибервойск и возможной причастности к этому Минкомсвязи.

«А что касается самой возможности [существования], то здесь как в анекдоте про женскую логику: вероятность встретить динозавра 50 на 50 – можно встретить, а можно не встретить», – рассказал замминистра.

Глава комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров опроверг наличие кибервойск в структуре Вооруженных сил России, напомнив, что согласно доктрине информационной безопасности России перед государством стоит задача защиты собственной информации. «В мирное время мы не вмешиваемся ни в какие информационные системы – ни в военные, ни в гражданские», – подчеркнул сенатор.

Раннее «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Zecurion Analytics писал, что спецподразделения по кибербезопасности России могут входить в топ-5 после США, Китая, Великобритании и Южной Кореи. Исследование основано на оценке военных бюджетов государств, стратегиях их кибербезопасности, уставных документах, справочной информации международных организаций, а также официальной и неофициальной информации.

Обладателями сильнейших кибервойск являются США, утверждается в исследовании. Их численность может достигать 900 человек, а госфинансирование этого направления оценивается на уровне $7 млрд в год. В Китае армия работающих на государство хакеров может достигать 20 000 человек, на годовое финансирование которых, возможно, выделяется $1,5 млрд, в Великобритании – $450 млн на 2000 человек, в Южной Корее – $400 млн на 700 человек, в России – $300 млн на 1000 человек. За ними следуют Германия, Франция, Северная Корея и Израиль.