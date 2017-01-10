Володин встретится с председателем ПАСЕ 12 января в Москве

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с ее председателем Педро Аграмунтом на этой неделе приезжает в Москву, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Парламент (ПАСЕ) живет по архаичным законам. Об этом мы и будем говорить», – сказал Володин, уточнив, что встреча состоится 12 января. Володин отметил, что не испытывает «завышенных ожиданий» от встречи с председателем ПАСЕ.

По его словам, российская сторона планирует обсудить весь комплекс проблем, накопившихся во взаимоотношениях Москвы и Страсбурга, в том числе связанных с лишением права голоса делегации России и ее последующим отказом от работы на площадке ПАСЕ.

«Конечно, хотелось бы, чтобы была ясность. Когда речь идет об участии российской делегации в ПАСЕ, мы за диалог, мы за участие. Но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, где не слышат, смысла нет», – подчеркнул Володин.

Ранее Володин отмечал, что Россия не считает самоцелью возвращение к работе в ПАСЕ. В 2014–2015 гг. из-за событий на Украине ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, отстранила от работы в уставных органах и от мониторинга выборов. После этого Россия не подтверждала полномочия своей делегации для участия в сессиях ассамблеи.