Инициатива Минюста изымать у должников единственное жилье требует проработки – Песков

В Кремле пока нет никакой позиции по отношению к предложению Минюста изымать у должников единственное жилье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это одно из рабочих предложений, оно подлежит детальной проработке с юридической стороны и с точки зрения правоприменения. В связи с этим в Кремле пока никакой позиции по отношению к этому предложению быть не может, сказал Песков.

Министерство юстиции разработало порядок изъятия у должников единственного жилья. Сейчас единственное жилье не может быть изъято за долги (кроме взятого в ипотеку), в мае 2012 г. Конституционный суд подтвердил конституционность нормы, но рекомендовал ее корректировать: безусловный иммунитет на большое и дорогое жилье позволяет соблюсти интересы должника в ущерб интересам взыскателя.