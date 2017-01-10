Шредер уговаривает Габриэля вступить в борьбу с Меркель за пост канцлера Германии - Bild

Лидер Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль, ныне занимающий пост вице-канцлера и министра экономики, решил составить конкуренцию Ангеле Меркель в борьбе за пост канцлера ФРГ, который будет назначен бундестагом после федеральных выборов в 2017 г. Как передает Reuters, об этом решении сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Как недавно говорили самому Reuters высокопоставленные источники в партии, альтернативы Габриэлю нет. Сейчас социал-демократы входят в правящую коалицию с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Руководство социал-демократов обсудит выборную стратегию 10 января в закрытом режиме. Возможные претенденты на пост канцлера еще публично не обсуждались, это должно определиться 29 января. Пресс-секретарь Габриэля заявил, что партия будет придерживаться этого графика и пока ему комментировать нечего.

Вопрос о кандидате на пост канцлера официально обсуждаться в этот вторник не будет, говорят источники Bild. По их данным, на выдвижении Габриэля настаивает экс-канцлер Герхард Шредер, который призвал вице-канцлера дать всем понять, что хочет бороться за высший пост. «Иначе этим готов заняться я», - цитирует Шредера Bild.

Ранее некоторые социал-демократы выражали надежду, что от их партии в канцлеры выдвинется бывший президент Европарламента Мартин Шульц, напоминает Reuters. Сейчас это кажется маловероятным, поскольку, по словам источников, он может сменить Франка-Вальтера Штайнмайера на посту министра иностранных дел, когда тот выдвинется в президенты ФРГ и оставит свою нынешнюю должность.

Габриэлю 57 лет. Он уступает по рейтингу Меркель, имеет репутацию непредсказуемого политика, но внутри своей партии он популярнее многих прежних лидеров, напоминает Reuters. На выборах в Бундестаг социал-демократы рассчитывают набрать достаточно голосов, чтобы сформировать правящую коалицию с «зелеными» и, возможно, с левыми радикалами.