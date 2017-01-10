Адвокат Улюкаева: по делу допрошены только три свидетеля

По делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки в $2 млн, в качестве свидетелей были допрошены только водитель, врач скорой помощи и понятой. Как передает «Интерфакс», это адвокат бывшего чиновника Лариса Каштанова сообщила журналистам после заседания Басманного суда. Суд по ходатайству следствия продлил Улюкаеву домашний арест до 15 апреля. Адвокат добавила, что защита еще не определилась с порядком обжалования этого решения.

В суде следователь Роман Нестеров объяснял, что опасается, что экс-министр может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых являются сотрудниками Минэкономразвития и Росимущества и были его непосредственными подчиненными. Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов. Как передает «Интерфакс», следователь добавил, что следствию предстоит допросить еще свидетелей и получить результаты экспертизы. «РИА Новости», ссылаясь на следователя, сообщило, что сотрудники названных Минэкономики и Росимущества уже дали показания на Улюкаева.

Следствие назначило по делу фонографическую экспертизу, сообщает корреспондент «Ведомостей». Однако Нестеров не уточнил, какие материалы подлежат экспертизе. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в это уголовное дело.

По словам следователя, экс-министр не признал вину и отказался от дачи показаний, передает ТАСС.