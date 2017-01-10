Следователь: Улюкаев не дает показаний

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не признал вину в получении взятки в $2 млн и отказался от дачи показаний. Как передает ТАСС, это в Басманном суде заявил следователь. Суд рассматривает ходатайство следствия продлить домашний арест бывшему чиновнику до 15 апреля. По мнению следствия, Улюкаев, выйдя на свободу, может надавить на свидетелей, которые работают в Минэкономразвития и Росимуществе, были в его непосредственном подчинении. Как передает «РИА Новости», следователь Роман Нестеров сказал, что они уже дали на него показания, но деталей не раскрыл. Как передает «Интерфакс», он добавил, что следствию предстоит еще допросить свидетелей, получить результаты экспертизы. ТАСС уточняет, что по делу назначена судебная фонографическая экспертиза, как сказал следователь.

Следователь также возражал против разрешения Улюкаеву совершать прогулки. «Это позволит ему бесконтрольно встречаться с другими любыми лицами или покинуть пределы России, даже без загранпаспорта», - цитирует «Интерфакс». Прокурор поддержала ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева. «С учетом запланированных следственных действий срок продления домашнего ареста нахожу разумным», - сказала она.