Джонсон: Россию не стоит еще больше загонять в угол

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что образ России не следует демонизировать. С таким заявлением он выступил в британском парламенте, рассказав о состоявшемся визите в США.

«Было бы глупо для нас и дальше демонизировать Россию и загонять ее в угол», - заявил он. Джонсон также сообщил, что переговоры с помощниками избранного президента США Дональда Трампа и высокопоставленными членами Конгресса были «весьма продуктивными».

По его словам, Лондон и Вашингтон в отношении Москвы должны быть бдительными, передает Associated Press.