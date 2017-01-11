СКР: У Улюкаева арестовано 15 объектов недвижимости на 564 млн рублей

У экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, арестовано 15 объектов недвижимости, которые оцениваются как минимум в 564 млн руб., заявил зампред СКР Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту». Арест был произведен судом по ходатайству следователей. По словам Краснова, следствие продолжает устанавливать имуществу экс-чиновника для последующего ареста.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 г., по данным следствия, при получении взятки в $2 млн за выданную возглавляемым им министерством положительную оценку, позволившую «Роснефти» приватизировать 50,08% акций «Башнефти». Экс-чиновник подозревается в вымогательстве. Вчера срок следствия по делу Улюкаева был продлен до 15 мая, а его домашний арест – до 15 апреля.

Всего по громким уголовным делам, по словам Краснова, было арестовано имущество и денежные средства на 18 млрд руб. «Так, у [экс-губернатора Сахалинской области] Александра Хорошавина арестованы недвижимое имущество и автомобили, оцениваемые в 320 млн руб., а также ценности и денежные средства на сумму более 1,7 млрд руб. Всего наложен арест на имущество стоимостью более 2,1 млрд руб.», - уточнил зампред СКР.

По делу экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера «и других участников преступного сообщества» под арестом оказались 32 объекта недвижимости, другое имущество, а также деньги «на общую сумму около 4,9 млрд руб.», заявил Краснов.