Обама указал, что отличает Америку от Китая и России

В последней речи на посту президента Барак Обама призвал американцев хранить верность американским ценностям и отвергнуть любую дискриминацию, в том числе в отношении проживающих в США мусульман. По его мнению, отказ от этих ценностей и будет главной угрозой демократии и процветанию Америки. «Точно так же, как мы должны сохранять бдительность на случай внешней агрессии, мы не можем допускать и ослабления тех ценностей, которые сделали нас теми, кто мы есть», - цитирует его Reuters. Эту речь Обама произнес в родном Чикаго перед аудиторией в 18 000 человек. Агентство отмечает, что уходящий президент как бы вступил в заочную полемику с избранным президентом Дональдом Трампом и раскритиковал некоторые идеи, которые тот выдвигал в ходе предвыборной кампании. Он напомнил свой предвыборный слоган «Да, мы это можем» и добавил: «Мы это сделали».

«Если бы я сказал вам восемь лет назад, что Америка преодолеет серьезную рецессию, перезапустит свой автопром и начнет самый долгий период по созданию новых рабочих мест в истории, если бы я сказал вам, что мы откроем новую страницу в отношениях с кубинским народом, добьемся закрытия иранской ядерной программы без единого выстрела, ликвидируем организатора терактов 11 сентября.... если бы я вам сказал, что мы добьемся равных прав для всех на заключение брака и обеспечим доступ к страховой медицине еще 20 миллионам сограждан, вы бы тогда сказали, что наши цели несколько высоковаты, - сказал Обама. - Но мы это сделали. Вы это сделали. Благодаря вам произошли перемены».

По словам президента, Америка остается самой богатой, сильной и уважаемой страной в мире, и молодость нации и ее драйв, разнообразие и открытость, неограниченная способность к риску и новым изобретениям означает, что будущее будет за американцами. Но этот потенциал можно будет реализовать только при условии, что будет работать американская демократия, предупредил он.

«ИГИЛ может пытаться убивать невинных людей, но оно не может победить Америку, если мы не предадим нашу Конституцию и наши принципы в этой борьбе, - заявил Обама. - Такие соперники, как Россия и Китай, не могут сравниться с нами по влиянию во всем мире, но это только до тех пор, пока мы не откажемся от ценностей, которые защищаем, и не превратимся в еще одну большую страну, которая запугивает мелких соседей». Других упоминаний России в прощальной речи президента не было.

Обама предупредил, что демократия оказывается под угрозой всегда, когда ее принимают как должное. Он призвал всех сограждан, вне зависимости от партийной принадлежности, принять участие в воссоздании демократических институтов, сократить разлагающее влияние денег на политику, настаивать на принципах прозрачности и этичности в госслужбе.