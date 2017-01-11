На счетах Улюкаева арестовано $1 млн и 280 млн рублей

Общая сумма арестованных Басманным судом средств Алексея Улюкаева составляет $1 млн и 280 млн руб., сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Он уточнила, что эти средства арестованы на счетах в банках России. Кроме того, арест наложен на денежные средства в разной валюте и золотые монеты, каждая из которых стоит от 13 000 до более 6 млн руб.

Ранее Царева сообщила, что 14 декабря Басманный суд арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов Улюкаева на сумму около 500 млн руб.