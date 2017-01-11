Минобороны не получало жалоб от Пентагона на «опасное сближение» самолетов в Сирии

Российские летчики в Сирии соблюдают правила безопасности и действуют профессионально, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее газета Wall Street Journal приводила комментарий генерала США Чарльза Коркорана о якобы «опасных приближениях» российских истребителей в Сирии к самолетам ВВС США. «Они реагируют вербально на запросы опознать себя редко или вообще не реагируют. Они меняют курс редко или вообще не меняют. Мы уходим в сторону. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они налетели на одного из нас», – цитирует газета Коркорана.

«Российские пилоты регулярно напоминают американским и другим пилотам коалиции в небе Сирии, что они там не одиноки и не невидимы. При этом действуют наши летчики очень профессионально, соблюдая все меры безопасности», — сказал Конашенков.

Российский генерал также отметил, что его коллега Коркоран и представители Пентагона не предъявляли подобных претензий во время регулярных видеомостов с Минобороны России. Конашенков подчеркнул, что «трудно понять, являются ли сделанные заявления искренним мнением генерала Коркорана или его, как и многих других, просто использовала уходящая администрация США в рамках прощального русофобского спектакля».

В октябре 2016 г. об опасном сближении над Сирией заявлял командующий ВВС в центральном командовании Вооруженных сил США Джеффри Хэрриджин, курирующий воздушные операции в Ближневосточном регионе. Позже, как сообщили в российском Минобороны, сами США вынуждены были извиниться за инцидент.