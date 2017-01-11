Полицейский стал фигурантом дела о массовом отравлении метанолом в Иркутске

Начальник отдела участковых полиции Управления МВД по Иркутской области Денис Черемисин задержан по подозрению в халатности, из-за которой стала возможна массовая гибель людей от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«По версии следствия, в период с 28 января по 31 декабря 2016 г. Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках, обслуживаемых отделом полиции № 4 УВД по Иркутску. В результате в одном из торговых павильонов была реализована спиртосодержащая жидкость для употребления в пищевых целях под видом косметического средства для принятия ванн "Боярышник". В нем содержались вещества, опасные для жизни и здоровья человека, в том числе метанол, что повлекло гибель людей», - сказала Петренко.

В микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. Отравление вызвал метиловый спирт, или метанол, который содержался в концентрате «Боярышника», хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

По данным минздрава региона, от отравления метанолом в Иркутске скончались 78 человек. Ранее сообщалось, что СК задержал всего по делу 22 человека.