По факту взрыва газа в жилом доме в Саратове возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России по факту взрыва бытового газа в доме Саратова возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате взрыва пострадали 11 человек, среди них есть дети, передает «Интерфакс».

«Следственными органами СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», - уточнили в пресс-службе СКР.

На данный момент следователи продолжаются проведение осмотра места происшествия, допрашивают возможных свидетелей и очевидцев трагедии.

Днем 11 января в квартире жилого дома на Московском шоссе Саратова произошел взрыв бытового газа.