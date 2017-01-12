WSJ: О российском компромате на Трампа ФБР рассказали экс-сотрудники британских спецслужб

Секретная часть доклада о вмешательстве России в американские выборы базировалась на информации лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd., пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Два директора фирмы - бывшие агенты спецслужб Великобритании, 52 летний Кристофер Стил и 58-летний Кристофер Борроуз. Последний заявил изданию, что не стал бы ни подтверждать, ни опровергать причастность компании к подготовке доклада. Характеризуя работу компании, он отметил, что «никакой политической корысти» у нее нет. Судя по информации в профиле соцсети LinkedIn, Берроуз был советником министерства иностранных дел Великобритании и ездил в командировки в Брюссель и Нью-Дели.

Стил, по словам соседей, находится в отъезде. Ранее он отказывался от интервью, объясняя это тем, что предмет разговора «слишком горяч». LinkedIn не дает о нем никакой информации.

На сайте Orbis Business Intelligence сообщается, что компания была основана в 2009 г. профессиональными британскими разведчиками. Стилу и Берроузу она принадлежит через еще одну компанию.

По данным WSJ, доклад о компромате на Трампа составлен их серии записок, относящихся к периоду июнь – декабрь 2016 г.

Трамп опровег наличие у России компромата на него, назвав эту информацию «фальшивой». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отзывался о ней, как об «утке».