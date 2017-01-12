Госдума требует от депутатов отчитываться об активности в соцсетях – «Коммерсантъ»

На внутреннем сайте Госдумы появилось предупреждение, адресованное депутатам, о необходимости декларировать сведения «общедоступной информации», которую они размещали в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сотрудников аппарата нижней палаты. Форма отчетности такого рода была утверждена распоряжением правительства от 28 декабря 2016 г. Из нее следует, что сначала чиновник обязан заполнить личные данные, а затем в специально пронумерованной графе проставить некие «адреса сайта» или «страницы сайта», где он публиковал информацию о себе. Анкета должна быть заверена подписью.

Правительственный акт одобрен во исполнение принятых летом 2016 г. поправок к законам «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ». Их инициаторами были депутаты Владимир Бурматов и Андрей Луговой. Благодаря им, в законе появилось требование о представление сведений о публикациях в интернете. Отчетность должна предоставляться до 1 апреля.

Сотрудник аппарата Госдумы считает, что детали заполнения отчетности до госорганов будут доведены в срок.

Собеседники издания из числа чиновников признают, что исполнить этот закон на практике сложно. Если буквально следовать форме, нужно указать «все посты, выложенные в соцсетях» не говоря о других сайтах, отмечает один из них.