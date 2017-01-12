Руководитель Нацразведки США отмежевался от истории с «компроматом» на Трампа

Национальная разведка США не имела отношения к сбору компромата на Дональда Трампа и едва ли могла содействовать утечке в СМИ информации о докладах, которые изучали спецслужбы. Как передает Reuters, это заявил Джеймс Клэппер, директор Нацразведки, которая объединяет 17 американских спецслужб. CNN называет его специальное заявление «редким». Информация о том, что спецслужбы США изучали собранный частной разведкой компромат на избранного президента, появилась 11 января в CNN, Buzzfeed и The Wall Street Journal накануне первой пресс-конференции Трампа после избрания.

Клэппер заявил, что 11 января он беседовал с Трампом на эту тему и заверял его, что американские разведслужбы не могли стать источниками этих публикаций. Информация об этом досье была передана Трампу вместе с другими документами, которые руководители спецслужб представили избранному президенту на одном из регулярных брифингов. По словам Клэппера, это было сделано, поскольку спецслужбы обязаны представлять руководству страны как можно более полную картину по всем вопросам, которые связаны с государственной безопасностью. Он также подчеркнул, что собранный «компромат» не включал наработки американских разведслужб и что, оценивая его, спецслужбы не пришли к какому-либо выводу о его достоверности и не учитывали его в работе.