Сенат США запустил процесс отмены программы Оbamacare

Сенат США проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения Оbamacare, которую проводил уходящий президент Барак Обама. Как сообщает Reuters, за отмену проголосовал 51 сенатор, 48 человек высказались против.

В среду 11 января избранный президент США Дональд Трамп в ходе первой после победы на выборах пресс-конференции заявил, что собирается заменить медицинскую программу Оbamacare на свою, более качественную и дешевую.

«Obamacare – это проблема демократов, их неудачное детище», – заявил Трамп. Деталей собственной программы он не раскрыл.