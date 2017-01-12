РПЦ отменит плату за вход в Исаакиевский собор

Русская православная церковь собирается отменить плату за вход в Исаакиевский собор, который получит от Петербурга в безвозмездное пользование. Как передает ТАСС, это на пресс-конференции 12 января заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он не уточнил, идет ли речь в том числе и о входе на колоннаду. Вслед за другими представителями церкви он пообещал, что музейная деятельность в соборе будет продолжена. Ранее директор музея Николай Буров высказывал мнение, что после передачи РПЦ музей перестанет существовать. В пресс-службе Минкультуры оценили возможность совмещения музея и действующего храма как маловероятную.

Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Патриаршего Совета по культуре, руководитель Комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) уточнил, что РПЦ не планирует ограничений на вход в храм, но во время служб посетителям предложат не входить в алтарную часть. «Будет предлагаться: обождите, зайдите с другой стороны», – сказал он.