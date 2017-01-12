Исаакий решили передать РПЦ после просьбы патриарха Кирилла

Поводом для начала процедуры передачи Исаакиевского собора РПЦ стало обращение патриарха Кирилла к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, он просил передать здание в безвозмездное пользование Московской патриархии. Как передает «Интерфакс», это на пресс-конференции 12 января заявил вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов. «Петербург осуществляет все права и несет всю ответственность как собственник данного объекта. Его юридический статус не меняется. Петербург остается собственником этого здания», – объяснил он. Речи о передаче собора в собственность не идет, подчеркнул чиновник.

Как ранее говорил и сам Полтавченко, собор передается Церкви на условиях безвозмездного пользования.

Собиравшийся оспаривать передачу храма Церкви в суде депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский говорил ранее, что знал о просьбе Санкт-Петербургской епархии, которая в 2015 г. попросила передать ей Исаакий и получила отказ, о новом обращении он не слышал. «Был запрос Санкт-Петербургской митрополии о передаче Исаакиевского собора в бессрочное безвозмездное пользование, как и большинство храмов России. Собор остается в собственности государства», – прокомментировал 11 января «Интерфаксу» руководитель Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов). По его словам, обращение и ответ на него полностью соответствуют законам. «Абсолютно точно мы можем сказать, что музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться», – добавил епископ.

Мокрецов отметил, что с 1990 г. в Петербурге было передано 304 объекта недвижимости, относящихся к имуществу религиозного назначения. Комитетом имущественных отношений с 2010 г. передано 54 объекта религиозного назначения в собственность и 16 объектов в безвозмездное пользование.