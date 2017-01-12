Шойгу: корабли с «Калибром» станут основой группировки с высокоточным оружием

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к 2021 г. корабли с крылатыми ракетами составят основу российской группировки носителей высокоточного оружия.

«В состав ВМФ поступают современные многоцелевые надводные корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами. К 2021 г. силы флота составят основу группировки носителей высокоточного оружия большой дальности», – сказал министр.

Новейшие корабли и подлодки оснащаются ракетами «Калибр». Одновременно происходит модернизация уже находящихся в боевом составе флота кораблей и подлодок.