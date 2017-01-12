Власти Украины запретили трансляцию телеканала «Дождь» на территории страны

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала «Дождь», сообщает «Интерфакс».

Нацсовет в течение 2016 г. неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала посещали Крым с территории РФ.

Представитель провайдера-партнера «Воля» сообщила «Дождю», что решение было принято на заседании нацсовета 12 января. Официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

Представитель провайдера-партнера «Воля» сообщила «Дождю», что решение было принято на заседании ннацсовета 12 января. Официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей.

«Мне очень жаль, что нацсовет Украины принял такое решение», — заявила гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева. По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине вещание телеканала на территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 г., после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству «Дождь» не получал.

По словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. «В соответствии со ст. 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — уточнила Синдеева.

«Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции», — добавила она.

Власти Украины запретили трансляцию около 35 российских телеканалов. Нацсовет объяснил запрет на вещание нарушением украинского законодательства в сферах национальной безопасности и рекламной деятельности.