Песков: в Москве надеются, что Путин и Трамп найдут общий язык

В Москве надеются, что президент России Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп найдут общий язык, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что это будет возможно только при условии взаимного уважения интересов.

«Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров. Но это уважение может быть только взаимным, односторонним оно быть не может», – сказал Песков.

Он добавил, что «взаимного уважения в российско-американских отношениях… должно быть гораздо больше», чем сейчас. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что вести диалог не означает соглашаться друг с другом во всем.

«Действительно, в Москве надеются, что наши президенты поладят. По крайней мере, господин Трамп говорил о готовности вести диалог. Это не значит, что эта готовность согласится во всем друг с другом», – пояснил Песков.