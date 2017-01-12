Автор доклада с «компроматом» на Трампа опасается за свою жизнь и покинул дом

Автор доклада о якобы существующем «компромате» российских спецслужб на избранного президента Дональда Трампа опасается за свою жизнь и пустился в бега, пишет британская газета The Daily Trlegraph.

«52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее в среду утром, когда понял, что его имя вскоре станет известно общественности», - пишет издание.

Источник, близкий к Стилу, сказал газете, что «он боится быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы».

«Он крайне опасается за безопасность своей семьи и свою собственную», - отметил источник. По информации издания, к вечеру среды жены и детей ранее работавшего в британской разведке МИ-6 Стила также уже не было дома.

CNN первой сообщила со ссылкой на источники, что Трампу и действующему президенту Бараку Обаме доложили, что российские спецслужбы собирали на Трампа компромат, эти сведения содержались в секретной части доклада, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в американские выборы. В двухстраничном резюме, приложенном к 35-страничному отчету о российском вмешательстве, утверждается, что Россия собирала компрометирующую информацию экономического, рабочего и личного характера и на Трампа с республиканцами, и на демократов и их кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Собранные сведения относились к периоду с июня по декабрь 2016 г. и активно пополнялись во время предвыборной кампании Трампа, в ходе которой его доверенные лица поддерживали связи с работающими на российское правительство информаторами, утверждала CNN. Телекомпания отмечала, что собранные данные не были подтверждены.

Затем Buzzfeed опубликовал весь 35-страничный доклад с собранным «компроматом», пестрящий яркими подробностями, несмотря на наличие в нем явных нестыковок, отмечает NBC News. За Buzzfeed это сделало онлайн-издание Slate.

Трамп на первой пресс-конференции после избрания назвал вышедшие новости фейковыми, отказался отвечать на вопросы корреспондентов CNN и Buzzfeed, а затем в Twitter обвинил американские спецслужбы в том, что они допустили слив этой информации в СМИ, назвал это «последним выстрелом» в него. Трамп также отметил, что, по его ощущениям, он живет как будто в «нацистской Германии». Журналистам он в очередной раз заявил, что никак не связан с Россией, у него нет там никаких активов и интересов, и добавил, что Москва не пыталась на него давить. В России также отрицали, что такой компромат собирался.