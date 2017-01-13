Дамаск обвиняет Израиль в ракетном обстреле военного аэродрома

Командование сирийской армии обвиняют Израиль в нанесении ракетных ударов по военному аэропорту к западу от Дамаска, передает Reuters со ссылкой на их заявление, транслировавшееся по государственному телевидению. Ранее сообщалось о нескольких крупных взрывах в районе аэропорта. «Сирийское армейское командование и вооруженные силы предупреждают Израиль о последствиях вопиющего нападения», - отмечается в заявлении.

Сирийский аэродром Эль-Мезза используется подразделениями элитной Республиканской гвардии. По данным командования, ракеты были выпущены из района Тивериадского озера на севере Израиля сразу после полуночи. Информации о жертвах и разрушениях не приводится. Заявлено было о сильном пожаре в месте падения ракет.

В 2013 г. ракетные удары были нанесены по аэропорту Дамаска. Тогда Израиль не подтверждал, но и не опровергал своего участия в работе по сирийским целям.