Байден объяснил, зачем спецслужбы доложили Обаме и Трампу о «российском компромате»

Неподтвержденная информация о «русском компромате» на избранного президента США Дональда Трампа была представлена действующему президенту Бараку Обаме на брифинге со спецслужбами вскользь, в дополнение к основной теме – вмешательстве России в американские выборы. Об этом в интервью Associated Press рассказал вице-президент США Джо Байден, также присутствовавший на брифинге. По словам вице-президента, ни он сам, ни Обама, не пытались детализировать информацию, но президент заметил, что он прочитал все досье.

Директор Нацразведки Джеймс Клэппер решил доложить Обаме непроверенную информацию, чтобы подготовить его к тому, что она может стать публичной. «На самом деле реакция президента была примерно такой: «И какое отношение это может к чему-нибудь иметь?» - рассказал Байден. «Мы чувствовали себя обязанными доложить вам, господин президент, поскольку вы могли услышать об этом. Мы собираемся рассказать ему (Трампу)», - привел он вице-президент ответ Клэппера.

О существовании у России компромата на Трампа первой сообщила телекомпания CNN. Позже портал Buzzfeed опубликовал содержание доклада, в котором приводились пикантные подробности из жизни Трампа во второй половине 2016 г., с множеством несостыковок.