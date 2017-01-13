Суд Нидерландов признал обоснованным изъятие материалов о крушении Boeing у голландских журналистов

Суд в Нидерландах признал обоснованным решение о конфискации у журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса, которые вернулись с востока Украины, материалов по крушению Boeing.

Таким образом суд подтвердил, что изъятие фото обломков разбившегося судна и доказательств задержания журналиста в аэропорту было законным. По словам Бека, власти хотят удалить часть фото (касательно задержания), а с части снять копии.

«Судья решил, что конфискация материала оправданна. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотографий, а с части снять копии. Собираемся сделать встречное предложение следственной группе», — написал Бек в Facebook.

Бек рассказал ТАСС, что суть компромисса заключается в том, что журналисты согласны не удалять сделанные ими изображения и сделать расплывчатыми лица членов следственной группы, расследующей причины крушения Boeing. Журналисты также готовы поделиться фотографиями с места трагедии при условии, что право определить, что должно быть передано следствию, принадлежит Спеккерсу.

Бек отметил, что если их предложение не будет принято, они подадут апелляцию на данное решение суда.

В аэропорту Амстердама «Схипхол» полиция 7 января вечером задержала журналистов Мишеля Спеккерса и Стефана Бека, которые вернулись из Донбасса. Стефан Бек в интервью RT рассказал, что он и его коллега провели на востоке Украины восемь дней. Он также подтвердил, что им удалось найти новые обломки лайнера. «У нас конфисковали фрагменты разбившегося лайнера, ноутбуки, телефоны, карты памяти и камеры», – рассказал Бек.

Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Совместная следственная группа (JIT), которая вела уголовное расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., обнародовала 28 сентября промежуточные результаты своей работы. «Ракета была запущена комплексом «Бук». Этот «Бук» был привезен с территории России и после запуска возвращен на территорию России», – заявил представитель полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен: запуск произведен из контролируемого сепаратистами района вблизи населенного пункта Снежное. Данных о катастрофе Boeing 777 более чем достаточно для реконструкции и анализа происшедшего.