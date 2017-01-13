Защита Улюкаева обжаловала продление ему срока домашнего ареста

Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала продление ему срока домашнего ареста, сообщила «РИА Новости» адвокат Лариса Каштанова. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена.

Басманный суд Москвы 10 января продлил срок домашнего ареста Улюкаева, сообщалось, что он останется под домашним арестом как минимум до 15 апреля.

14 декабря Басманный суд арестовал денежные средства и монеты из драгоценных металлов Улюкаева в общей сумме около 500 млн руб. У Улюкаева также арестовано 15 объектов недвижимости, которые оцениваются как минимум в 564 млн руб.

По данным СКР, Улюкаев 15 ноября был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого Улюкаев был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».