Петицию против передачи Исаакиевского собора РПЦ подписали почти 160 000 человек

На сайте Change.org опубликована петиция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Ее авторы опасаются, что передача светского музея РПЦ создаст ограничения для посещения собора туристами.

«Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии. Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая (вряд ли РПЦ будет проводить экскурсии, организовывать разнообразные выставки и концерты классической музыки)», – говорится в петиции.

Если петиция наберет 200 000 подписей, то она будет передана губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и президенту Владимиру Путину. По данным на 11.33 мск, петицию подписали 158 969 человек.